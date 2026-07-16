sport invernali biathlon e sci di fondo resteranno senza russia nonostante il cambio di politica del cio

Il biathlon e lo sci di fondo rimarranno esclusi dalle competizioni internazionali senza la partecipazione russa, nonostante il cambio di posizione del Cio. La decisione riguarda le restrizioni imposte a squadre e atleti russi a causa delle sanzioni legate a motivazioni politiche e di sicurezza. Nessun atleta russo potrà partecipare sotto bandiera nazionale, né con il proprio team, fino a ulteriori comunicazioni. La situazione resta invariata rispetto alle precedenti restrizioni.

Ai tempi della guerra fredda, soprattutto nella sua fase crepuscolare, si affermava che la Germania, pur essendo una delle faglie di maggior frizione tra il blocco occidentale e quello comunista, fosse sfasata in termini di relazioni tra Repubblica Federale e Repubblica Democratica rispetto a quanto avvenisse tra Washington e Mosca. Il concetto, con i dovuti distinguo, può essere applicato a quanto sta accadendo in questi giorni nell’universo sportivo. Nei panni di Usa e U c’è il Comitato Olimpico Internazionale, mentre a recitare il ruolo di BRD e DDR ci sono gli organi di governo degli sport della neve, ossia la Federazione Internazionale dello Sci e l’ International Biathlon Union. 🔗 Leggi su Oasport.it

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