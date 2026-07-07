Il Comitato olimpico internazionale ha revocato temporaneamente la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 12 ottobre 2023. Di conseguenza, gli atleti russi potranno partecipare alle prossime competizioni olimpiche, ma senza poter indossare la bandiera e senza l’inno nazionale. La decisione è stata comunicata dall’esecutivo del Cio, che ha annunciato la riapertura alle iscrizioni russe. La partecipazione degli atleti sarà soggetta a condizioni specifiche.

L’esecutivo del Comitato olimpico internazionale (Cio) ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 12 ottobre 2023. Via libera al ritorno nelle competizioni di squadra Con la decisione vengono in parte meno le restrizioni imposte agli atleti russi, consentendo loro di tornare alle competizioni di squadra e di partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Restano i limiti su bandiera e inno Al momento, però, gli atleti non riacquisteranno subito l'uso dell' inno nazionale e della bandiera russa, mentre l'apertura prevede anche requisiti specifici per il monitoraggio antidoping. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Olimpiadi, il Cio riapre alla Russia: atleti di nuovo in gara, ma senza bandiera e inno

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