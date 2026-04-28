Dopo settimane di indecisione tra biathlon e sci di fondo, il norvegese Einar Hedegart ha deciso di dedicarsi al biathlon. La sua scelta si è concretizzata con una capriola, segnando la fine di un percorso fatto di valutazioni e tentativi tra le due discipline. Ora, Hedegart si concentrerà esclusivamente sul biathlon, disciplina in cui ha deciso di investire le sue energie.

Alfine, Einar Hedegart ha effettuato la propria scelta. È stata contraddistinta da una capriola, ma dopo aver volteggiato per settimane tra due discipline, il norvegese è atterrato sul biathlon. Difatti, il ventiquattrenne scandinavo, nonostante una stagione eccezionale nello sci di fondo, ha optato per re-imbracciare la carabina. Il 2025-26 del nordico è stato fulgido. Trovandosi “chiuso” nel biathlon, ha accantonato il calibro 22, dedicandosi esclusivamente agli sci stretti. I risultati li conosciamo tutti, tre vittorie e cinque podi in cinque gare di Coppa del Mondo, il bronzo olimpico nella 10 km e la selezione per entrambe le prove a squadre, team sprint e staffetta, nelle quali si è fregiato di due medaglie d’oro.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Einar Hedegart ha scelto il biathlon e non lo sci di fondo? Il norvegese ha fatto bene i suoi conti…

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