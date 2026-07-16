Sport European Broadcasting Union | stop alle inquadrature sessualizzanti

L’European Broadcasting Union ha emanato nuove linee guida per le trasmissioni sportive, vietando le inquadrature considerati “sessualizzanti”. La decisione è stata presa in collaborazione con European Athletics e con il contributo di diverse atlete, per regolamentare la rappresentazione delle atlete durante le trasmissioni. Le norme si applicano ai servizi radiotelevisivi pubblici europei e mirano a ridurre le riprese che enfatizzano aspetti estetici o sessualizzati delle atlete.

Le nuove linee guida sono state elaborate dall’European Broadcasting Union (EBU), l’organizzazione che coordina i principali servizi pubblici radiotelevisivi europei, insieme a European Athletics e con il contributo diretto di numerose atlete. L’idea di fondo è semplice: la regia televisiva deve raccontare la gara e non il corpo delle sportive. Le nuove indicazioni chiedono quindi alle produzioni televisive di evitare inquadrature che possano risultare inutilmente invasive. In particolare viene sconsigliato l’utilizzo di telecamere posizionate sotto le atlete o alle loro spalle in discipline come il salto con l’asta e il salto in alto, dove la dinamica del gesto atletico rende più probabile la realizzazione di immagini compromettenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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FIBA EuroBasket 1983 - Antenne 2 Broadcast Opening Sequence

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