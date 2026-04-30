Numerose voci circolano attorno alla squadra di calcio, con molti giocatori che sembrano essere in una posizione incerta. Nel frattempo, si è interrotta la diffusione di indiscrezioni riguardanti un ex dirigente, che dovrebbe rimanere nella società fiorentina. La squadra si prepara alla prossima sfida, mentre i media continuano a seguire da vicino le vicende interne e le eventuali novità che potrebbero emergere nei prossimi giorni.

2026-04-29 09:44:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Questa stagione della Fiorentina rimetterà tutto e tutti in discussione, anche in caso di salvezza: questo si diceva quando restare in Serie A era solo una speranza coltivata al Viola Park e dintorni, questo sarà dopo aver centrato l’obiettivo ormai lì vicinissimo. Con una premessa: Fabio Paratici (contratto con il club di Commisso fino al 2030), che a proposito di obiettivi si diceva fosse entrato nel mirino della Roma come uno dei profili individuati per sostituire Massara, non si muove da Firenze e alla scelta dell’allenatore che farà l’ex direttore sportivo del Tottenham è strettamente vincolata l’attuazione delle linee-guida sotto richiamate.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Fiorentina, tanti in bilico e stop alle voci su Paratici: resta a Firenze

Serie A - Fiorentina, slitta l'arrivo di Paratici a febbraio

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