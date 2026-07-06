A Molveno si è svolto il XTERRA European Championship, una gara di cross triathlon che combina nuoto, mountain bike e corsa. La competizione si è tenuta sulle rive di un lago del Trentino in un fine settimana di giugno. I partecipanti si sono immersi in acqua all’alba, hanno affrontato salite in mountain bike e corso tra le Dolomiti. La manifestazione ha coinvolto atleti impegnati in diverse discipline sportive, in un ambiente naturale e suggestivo.

Sulle rive di un lago incantato del Trentino, in un weekend di giugno inoltrato, c’è stato chi si è tuffato impavido in acqua alle prime luci dell’alba, chi ha affrontato salite improbe in mountain bike, chi ha corso con il fiato corto e gli occhi iniettati di Dolomiti. O meglio, ognuna delle attività sportivo-estatiche testé elencate è stata esercitata una dopo l’altra, tutte insieme, dai medesimi partecipanti e senza soluzione di continuità. L’identikit dei concorrenti? Non solo giovani atleti prestanti e inesauribili, ma donne e uomini di ogni età, persino over 70. Tutti loro hanno affrontato la gara con la determinazione dei professionisti, anche se non cercavano record, ma la soddisfazione di misurarsi con sé stessi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - XTERRA European Championship, a Molveno la manifestazione di cross triathlon che mescola sport e relax

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