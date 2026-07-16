Durante la partita tra Inghilterra e Argentina, Djed Spence ha avuto una prestazione molto apprezzata, risultando tra i giocatori più in evidenza nella squadra di Thomas Tuchel. I tifosi dell’Inter, sui social, hanno commentato ironicamente, prevedendo che presto potrebbe essere richiesto un grande investimento economico, come 80 milioni di euro, per l’acquisto del giocatore.

di Stefano Cori Spence fenomenale ieri sera in Inghilterra-Argentina, sui social si scatenano i commenti dei tifosi nerazzurri!. Ieri sera nel corso di Inghilterra-Argentina si è preso la scena Djed Spence, che è stato tra i migliori della formazione di Thomas Tuchel. Il calciatore del Tottenham è diventato in questi giorni l’obiettivo principale per la fascia, considerando che la dirigenza nerazzurra è ancora alla ricerca di Denzel Dumfries. Vista la super prestazione effettuata ieri sera contro l’Argentina è subito scattata l’ironia dei tifosi interisti sui social: “Ora ci chiederanno 80 milioni di euro”, “Basta essere accostati all’Inter e diventano fenomeni”, “Ecco un altro non acquisto”. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Spence super, i tifosi dell’Inter ironizzano: «Ora ci chiederanno 80 milioni. Ecco un altro non acquisto»

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