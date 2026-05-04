L’Inter ha annunciato l’acquisto di un giocatore per 15 milioni di euro, diventando così il primo rinforzo ufficiale della prossima stagione. La società ha confermato l’accordo con il club di provenienza e ha comunicato la cifra dell’affare. Dopo aver vinto lo scudetto, la squadra si sta già preparando per il futuro con questa operazione di mercato. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato rivelato finora.

di Bruno De Santis Dopo lo scudetto l’Inter ha già chiuso un’operazione in entrata per il prossimo anno: affare da 15 milioni di euro già ufficiale È qui la festa! L’ Inter gioisce per lo scudetto numero 21 e può finalmente scaricare la tensione di un anno vissuto a ritmo folle e carico di pressione. Chivu è stato bravo a mantenere la barra diritta quando tutto sembrava girare contro di lui, ha preso in mano le redini della squadra e l’ha portata a cavalcare senza paura il mare della Serie A. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, con i nerazzurri che tra una settimana avrà la possibilità di blindare al Double battendo la Lazio nella finale di coppa Italia.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ora è ufficiale, 15 milioni: è il primo acquisto dell’Inter

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