Durante una giornata di passeggio, un turista ha preso una pietra e lanciata contro una foca protetta. Un passante, assistendo alla scena, si è infuriato e ha inseguito il turista, colpendolo con pugni. La vicenda ha coinvolto due persone e un animale, con un passante che ha reagito violentemente alla presunta aggressione contro l’animale.

Prima l ‘aggressione gratuita a un animale protetto, poi la reazione fulminea e violenta di un cittadino. È la sequenza ripresa in un video diventato virale che sta infiammando i social e la comunità di Lahaina, alle Hawaii. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali e dal “ New York Post “, un turista 37enne di Seattle ha lanciato una grossa pietra contro “Lani”, una foca monaca hawaiana rigorosamente tutelata dalla legge federale, mentre nuotava a pochi metri da Front Street. Un gesto che ha scatenato l’indignazione istantanea dei presenti in spiaggia, culminata nella giustizia sommaria di un residente: nelle immagini si vede un uomo a torso nudo inseguire il turista, colpirlo alle spalle e abbatterlo con una serie di pugni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Turista prende una pietra e la lancia contro la foca Lani: un passante assiste alla scena, si infuria, lo insegue e lo prende a pugni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Prende a pugni un carabiniere, poi lo investe e fugge: arrestato dopo tre settimane un 28ennePrima ho colpito un carabiniere con un pugno al volto, poi l'ha investito con il furgone ed è fuggito.

Chiude il marito fuori casa e all'arrivo della Polizia lo prende a pugni, arrestata per maltrattamentiA finire in cella una 64enne già denunciata dall'anziano coniuge che, lo scorso settembre, era stato accoltellato dalla donna durante un violento...