Cristiano Ronaldo trionfa in Arabia e si prende la rivincita | scena provocatoria contro i nemici

Cristiano Ronaldo ha vinto il suo primo titolo nel campionato arabo, segnando due gol nel match decisivo. La partita si è conclusa con la sua squadra che ha ottenuto la vittoria, portando CR7 a festeggiare un trofeo che mancava nella sua carriera in questa lega. Durante la gara, l’attaccante portoghese ha mostrato un gesto che alcuni interpretano come una provocazione nei confronti dei suoi avversari. Con questa conquista, Ronaldo si aggiudica un importante traguardo nel suo percorso professionale.

CR7 ha conquistato per la prima volta il titolo nel campionato arabo, realizzando anche una doppietta nel match decisivo. Durante la premiazione si lascia andare a un gesto plateale: ce l'ha con gli haters, una certa parte dei media e con chi aveva alimentato sospetti sulla sua squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cristiano Ronaldo deixa Arábia Saudita em meio à guerra

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