Spence un nome per l’Inter il Mondiale fa alzare il prezzo | il Tottenham vuole monetizzare

Da internews24.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tottenham sta negoziando con l’Inter per la cessione di Djed Spence, con l’obiettivo di monetizzare. La trattativa riguarda il prezzo del calciatore, che resta uno dei nomi per la fascia destra dei nerazzurri. La società inglese intende ottenere un guadagno dalla vendita, mentre le parti sono in contatto in questi giorni. La trattativa è in corso, ma ancora nessun accordo definitivo è stato raggiunto.

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di Stefano Cori Spence resta uno dei nomi per la fascia destra dell’Inter. Il Tottenham vuole monetizzare dalla sua cessione. In questi giorni Inter e Tottenham sono in contatto per Djed Spence in questi giorni, si ragiona sul prezzo. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il giocatore apre e gradirebbe la destinazione, un nome raccontato in esclusiva che resiste nella lista dei nerazzurri. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER IL PUNTO SULLA QUESTIONE SPENCE «Il nome di Spence rimane in evidenza, ma il tema rimane il prezzo. Per il Tottenham rimane un giocatore importante, sta facendo bene al Mondiale con l’Inghilterra e il prezzo partita per partita rischia di aumentare. 🔗 Leggi su Internews24.com

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