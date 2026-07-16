A Trastevere si sono verificati alcuni spari che hanno provocato il panico tra i presenti. Testimoni riferiscono di aver udito le urla e una lite prima dello scoppio dei colpi, che ha causato confusione e fuga tra i cittadini e i turisti. Alcuni hanno cercato riparo arrampicandosi sulle grate delle abitazioni. Non sono state fornite informazioni sulle eventuali persone coinvolte o sul motivo dello scontro. La polizia è intervenuta per i rilievi e le verifiche.

«Ho sentito le urla, la lite, poi quando c’è stato lo sparo sulla strada si è scatenato il panico, tutti scappavano, gridavano. C’erano turisti che si arrampicavano sulle grate delle case». Alessio, giovane cameriere del ristorante «Antico Moro», aveva staccato dal turno da poco quando piazza Trilussa si è trasformata nel Bronx. Sono diversi i gestori di locali che paragonano Trastevere al quartiere un tempo ritenuto pericoloso della città di New York. In un angolo dello storico slargo - epicentro della movida della zona - ci sono ancora numerose gocce di sangue sui sanpietrini di fronte l’ingresso del locale «Caramella», sono quelle perse di Pape, 26enne sommelier senegalese, colpito al braccio da un colpo di pistola, solo per aver chiesto a un 33enne romano di non urinare in strada. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Spari a Trastevere: «Le urla, la lite, poi lo sparo ed è stato il panico»

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