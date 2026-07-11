La lite per droga poi gli spari | così è stato ucciso Daniele Cacciarru arrestato un 61enne a Santadi
Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Santadi e ha confessato di aver sparato a un 35enne durante una lite. L’omicidio è avvenuto nelle campagne del paese, dopo un alterco legato a una vicenda di droga. Secondo la versione dell’arrestato, i presenti erano armati di coltelli o roncole e lui avrebbe agito per autodifesa. La vittima è stata colpita con un colpo di fucile e poi è deceduta.
Daniele Cacciarru, 35 anni, è stato ucciso con un colpo di fucile nelle campagne di Santadi, in Sardegna. Per l'omicidio è stato arrestato il 61enne Graziano Porcu, che ha confessato sostenendo di aver agito per difendersi: "Sono entrati in casa, erano armati di roncola o coltelli". Gli investigatori ricostruiscono il delitto maturato sullo sfondo di un presunto affare di droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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