Spari a Trastevere dopo una lite | fa pipì in strada poi spara al dipendente di un locale

Un uomo di 26 anni ha assistito a una scena ripresa dalle telecamere di un locale nel quartiere di Trastevere, dove un uomo stava facendo pipì in strada. Uscito per chiedere spiegazioni, è stato colpito da un colpo di arma da fuoco. Successivamente, si è scoperto che il fatto è avvenuto dopo un alterco tra diverse persone, e che il colpo di pistola è stato sparato durante il litigio. Non ci sono state altre persone coinvolte o ferite segnalate.

Un 26enne ha visto un uomo fare pipì in strada dalle telecamere del locale in cui lavora a Trastevere: è uscito per rimproverarlo ed è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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