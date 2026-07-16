Dopo la semifinale dei Mondiali 2026, i tifosi spagnoli hanno festeggiato con cori beffardi mentre il pullman francese lasciava lo stadio di Dallas. La festa si è accesa immediatamente dopo il fischio finale, con i supporter della Roja che hanno esultato per la vittoria. La partita ha segnato l'inizio di una nuova fase per le due nazionali, con la Spagna che ha celebrato l’accesso alla finale, mentre i tifosi francesi sono rimasti nel caos.

Spagna e Francia hanno dato inizio ad una nuova era dopo la semifinale dei Mondiali 2026. La ricostruzione di quanto successo. La festa spagnola a Dallas è cominciata subito dopo il fischio finale, con i tifosi della Roja pronti a intonare cori beffardi al passaggio del pullman francese in uscita dallo stadio. La superiorità degli uomini di Luis De La Fuente è stata schiacciante, certificata dal controllo totale del gioco (51% di possesso palla e primo intervento di Unai Simón giunto solo all’81’ minuto ) e da una straordinaria forza fisica, con il 56% dei duelli complessivi e il 68% di quelli aerei vinti dagli spagnoli. Ultime notizie... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spagna in estasi, Francia nel caos: la semifinale di Dallas apre una nuova era

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Spain vs France | Euro 2024, Semifinals

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