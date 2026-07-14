Francia-Spagna | analisi tattica di una semifinale storica

La semifinale tra Francia e Spagna si svolge a Dallas, con entrambe le squadre che arrivano dopo percorsi ricchi di successi e grandi prestazioni. La partita promette di essere uno spettacolo di alto livello, con analisi tattiche che prevedono un confronto intenso tra le due nazionali. Entrambe le squadre si presentano con formazioni competitive e pronti a mostrare le proprie strategie sul campo.

L’angolo della partita. La semifinale del Mondiale tra Francia e Spagna promette uno spettacolo di alto livello, con entrambe le nazionali che arriveranno a Dallas dopo percorsi ricchi di successi e di grandi prestazioni. La Francia, autentica favorita, è stata capace di impressionare con un attacco devastante guidato dal fenomenale Kylian Mbappé, reduce da un lieve infortunio alla caviglia ma pronto a riprendere il suo posto. Il ct Didier Deschamps ha costruito una squadra solida, con una difesa rocciosa e un centrocampo capace di distruggere e costruire, che la rende temibile. Dall’altro lato, la Spagna ha saputo superare momenti di grande difficoltà, risultando decisiva nei turni ad eliminazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Spagna in semifinale: ora arriva la Francia

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