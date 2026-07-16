Si vede che era destino. La frase che ci diciamo quando prendiamo un due di picche o ci salta la partita di calcetto acquista un senso planetario pensando alla prossima finale mondiale. Uscita dalla porta come sfida tra la Nazionale campione d'Europa e quella del Sudamerica (la cosiddetta "Finalissima", con il solo precedente nella netta vittoria albiceleste sull'Italia nel 2022), rientra dalla finestra più importante: quella dello scontro che decide il Mondiale 2026. Niente male come upgrade., Spagna-Argentina, inizialmente programmata per il 27 marzo in Qatar, è stata annullata per la situazione del Golfo in seguito all'attacco militare di Usa e Israele all'Iran. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Spagna-Argentina non si è giocata come "Finalissima" ma va in scena per decidere la Coppa del mondo

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Why Messi & Argentina Rejected Spains Finalissima…

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