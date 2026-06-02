Lionel Messi si è allenato da solo, lontano dal resto della squadra argentina, durante la prima sessione negli Stati Uniti. Il giocatore sta recuperando da un problema al tendine del ginocchio. La nazionale argentina cerca di prepararsi in vista della Coppa del Mondo del 2026, mentre Messi si concentra sul recupero. La squadra ha svolto esercizi collettivi, ma lui ha seguito un programma di allenamento individuale. Nessun altro dettaglio sulle condizioni o sui tempi di ritorno.

2026-06-02 15:09:00 Giorni caldissimi in redazione! Lionel Messi si è allenato separatamente dalla squadra principale dell’Argentina durante la prima sessione negli Stati Uniti mentre continua il suo recupero da un problema al tendine del ginocchio. Il capitano dell’Inter Miami non gioca dal 24 maggio a causa di un affaticamento muscolare al tendine del ginocchio sinistro, anche se l’Argentina è fiduciosa che sarà in forma per la partita di apertura della Coppa del Mondo contro l’Algeria il 16 giugno. Messi, che ora ha 38 anni, si è unito alla squadra di Lionel Scaloni nella base di allenamento di Kansas City e ha completato un programma individuale durante la sessione di lunedì. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Messi si allena da solo mentre l’Argentina lotta contro il tempo per conquistare la Coppa del Mondo

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