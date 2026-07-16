Nella notte, un tentativo di furto con spaccata ha coinvolto la cartoleria ‘Maestri Cartai’ in via San Vitale. L’attacco è stato messo a segno da alcuni uomini che hanno infranto la vetrina del negozio. La titolare, che è anche presidente di un comitato di quartiere, ha commentato la vicenda, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza urbana. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Bologna, 16 luglio 2026 – La spaccata che ha interessato la cartoleria ‘Mastri Cartai’ di via San Vitale, associata Confcommercio Ascom Bologna, la cui titolare Manuela Nanetti è anche presidente del Comitato di via San Vitale, ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza in città. Piena solidarietà a Manuela Nanetti, vittima della spaccata. "Come Confcommercio Ascom Bologna – scrivono in un comunicato – esprimiamo piena solidarietà a Manuela Nanetti, vittima di una spaccata che colpisce una storica attività commerciale e una nostra associata da sempre impegnata per la valorizzazione della via e del quartiere. Ogni episodio di questo tipo rappresenta un danno per l'impresa coinvolta e alimenta un senso di preoccupazione tra gli imprenditori e le imprenditrici colpite”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccata ai ‘Maestri Cartai’ in via San Vitale, Ascom: “Teniamo alta l’attenzione sulla sicurezza”

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