Il ministro dell’Interno ha partecipato a un vertice sulla sicurezza a Milano, presiedendo il Comitato per la sicurezza presso la prefettura. Durante l’incontro, ha affermato che il terrorismo rimane una preoccupazione, ma l’attenzione delle forze di sicurezza è elevata. Nessuna altra informazione su eventuali misure o dettagli specifici è stata resa pubblica.

Il ministro Matteo Piantedosi quest’oggi ha presieduto il Comitato per la sicurezza alla prefettura di Milano per fare il punto sulla situazione del capoluogo lombardo. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il questore di Milano Bruno Megale, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il capo della Polizia Vittorio Pisani, il comandante della Polizia locale Gianluca Mirabelli e il procuratore capo Marcello Viola. Al termine del Comitato, il ministro si è fermato a rilasciare alcune dichiarazioni, spiegando che con “l'aumento dei reati commessi da minori” il governo e' impegnato sia con “l'azione delle forze dell'ordine sia a 360 gradi per affrontare il tema del disagio giovanile”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Piantedosi a Milano per il vertice sulla sicurezza: “Il terrorismo preoccupa ma l’attenzione è alta”

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