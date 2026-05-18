Un incidente si è verificato a Modena, quando un’auto ha investito diverse persone nella zona centrale della città. Il ministro dell’Interno ha commentato la vicenda, assicurando che non ci sono state falle nei sistemi di controllo e che si mantiene alta l’attenzione sulla sicurezza. Ha inoltre evidenziato la necessità di monitorare anche i soggetti con problemi psichici, in relazione alla situazione attuale. Piantedosi ha espresso dolore per le vite colpite in modo irreparabile dall’incidente.

Modena, 18 maggio 2026 – “Il dolore, un dolore terribile, per quanto avvenuto. Per vite stravolte per sempre in pochi secondi”: il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si ferma un secondo, uscendo dal palazzo della Prefettura. E, dopo aver incontrato istituzioni, soccorritori e cittadini nei giorni più difficili di Modena, usa la forza della sintesi, non della polemica: “Abbiamo visto immagini che ci interrogano, destano impressione, ci obbligano a fermarci e a riflettere. Ma anche l’orgoglio per la reazione dei cittadini, per il comportamento corale di forze dell’ordine e soccorsi. E ho due consapevolezze: se tutto sarà confermato, il sistema antiterrorismo non ha rivelato falle; c’è invece un tema vero e serio di disagio sociale che richiede un rafforzamento dei presidi di sicurezza in relazione alla salute mentale”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Auto sulla folla a Modena, Piantedosi e la sicurezza: “Nessuna falla sui sistemi di controllo. Attenzione alta sul disagio psichico”

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