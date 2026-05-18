Auto sulla folla a Modena Piantedosi e la sicurezza | Nessuna falla sui sistemi di controllo Attenzione alta sul disagio psichico

Da ilrestodelcarlino.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato a Modena, quando un’auto ha investito diverse persone nella zona centrale della città. Il ministro dell’Interno ha commentato la vicenda, assicurando che non ci sono state falle nei sistemi di controllo e che si mantiene alta l’attenzione sulla sicurezza. Ha inoltre evidenziato la necessità di monitorare anche i soggetti con problemi psichici, in relazione alla situazione attuale. Piantedosi ha espresso dolore per le vite colpite in modo irreparabile dall’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Modena, 18 maggio 2026 – “Il dolore, un dolore terribile, per quanto avvenuto. Per vite stravolte per sempre in pochi secondi”: il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si ferma un secondo, uscendo dal palazzo della Prefettura. E, dopo aver incontrato istituzioni, soccorritori e cittadini nei giorni più difficili di Modena, usa la forza della sintesi, non della polemica: “Abbiamo visto immagini che ci interrogano, destano impressione, ci obbligano a fermarci e a riflettere. Ma anche l’orgoglio per la reazione dei cittadini, per il comportamento corale di forze dell’ordine e soccorsi. E ho due consapevolezze: se tutto sarà confermato, il sistema antiterrorismo non ha rivelato falle; c’è invece un tema vero e serio di disagio sociale che richiede un rafforzamento dei presidi di sicurezza in relazione alla salute mentale”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

auto sulla folla a modena piantedosi e la sicurezza nessuna falla sui sistemi di controllo attenzione alta sul disagio psichico
© Ilrestodelcarlino.it - Auto sulla folla a Modena, Piantedosi e la sicurezza: “Nessuna falla sui sistemi di controllo. Attenzione alta sul disagio psichico”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Auto sulla folla a Modena: Mattarella e Meloni dai feriti. El Koudri non risponde al giudice. Piantedosi: “Disagio psichiatrico”MODENA – Sono andati al capezzale dei feriti, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi...

Auto sui pedoni a Modena, Piantedosi: “Il terrorismo non c’entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico”Mancava solo l’ufficialità, adesso è arrivata una conferma che avvicina molto alla verità definitiva: alla base di quanto accaduto a Modena non ci...

auto sulla folla aAuto sulla folla a Modena, Piantedosi e la sicurezza: Nessuna falla sui sistemi di controllo. Attenzione alta sul disagio psichicoIl ministro dell’Interno: Incredibile la reazione della comunità emiliana. Gli stranieri che delinquono? Giusto rimpatriarli. Ma qui parliamo di un italiano ... ilrestodelcarlino.it

auto sulla folla aAuto sulla folla a Modena: quando la cronaca diventa propaganda politica. Mattarella e Meloni incontrano i feriti. Il sindaco: Due dei soccorritori sono stranieri, basta ...Salim El Koudri, 31 anni, ha investito otto persone con la sua auto in centro a Modena. Era stato in cura psichiatrica. Matteo Salvini non ha perso tempo a scrivere che l'integrazione delle seconde g ... vanityfair.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web