Un uomo ha sottratto il cellulare a un anziano in un centro commerciale e ha chiesto un riscatto per restituirlo. Il personale della polizia e della squadra mobile sono intervenuti per fermarlo. Dopo una breve fuga, l’individuo è stato individuato e arrestato. La scena si è svolta tra le corsie affollate del centro commerciale, dove i testimoni hanno assistito alla richiesta di denaro per la restituzione del telefono.

AREZZO – Il personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Arezzo è intervenuto assieme a quello della Squadra mobile in un centro commerciale per la segnalazione di un signore anziano importunato da un soggetto poi datosi alla fuga. Sul posto, il personale di polizia ha sentito la vittima, un signore di 80 anni, particolarmente spaventato, che ha riferito come, nel corso della mattinata, è stato dapprima avvicinato e poi fermato nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale da un uomo alto, con carnagione chiara, che ha preteso da lui del denaro. L’anziano a quel punto lo ha ignorato, ma il soggetto... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sottrae il cellulare a un anziano poi chiede il ‘riscatto’ per restituirlo: individuato e arrestato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Prima le rubano il cellulare, poi la richiesta di denaro per restituirlo: un giovane arrestato per estorsioneNel primo pomeriggio del primo maggio, durante il “Marecchia Dream Fest” al parco XXV Aprile, la polizia di Rimini ha arrestato un giovane tunisino...

Le ruba il cellulare e chiede 20 euro per restituirloUn uomo ha sottratto il cellulare a una giovane turista e successivamente ha chiesto 20 euro in cambio della restituzione.

Temi più discussi: Perseguita l'ex dopo la fine della relazione: arrestato dalla Polizia di Stato di Bologna.; Strappare il cellulare per non farsi fotografare è reato di rapina; L’incubo dell’ex: le incursioni in casa, i pedinamenti e le minacce di morte. Incastrato dai poliziotti.

Catania: lo afferra per il collo e gli ruba il cellulare x.com

L’incubo dell’ex: le incursioni in casa, i pedinamenti e le minacce di morte. Incastrato dai poliziottiL’uomo continuava a inviare messaggi alla giovane anche quando si trovava in commissariato per chiedere aiuto: in un’occasione si era persino introdotto di notte a casa sua ... msn.com

Aggredisce la ex in strada e le sottrae il cellulare: arrestato a TivoliA Tivoli la Polizia di Stato ha arrestato un 31enne di origini egiziane, accusato di maltrattamenti in famiglia, rapina e lesioni personali ai danni della ex moglie. L’episodio è avvenuto a Guidonia, ... rainews.it