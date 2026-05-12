Un uomo ha sottratto il cellulare a una giovane turista e successivamente ha chiesto 20 euro in cambio della restituzione. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, dove la vittima si è accorta del furto e ha riferito l’accaduto alle forze dell’ordine. L’indagato è stato identificato e si stanno valutando eventuali provvedimenti legali. La vicenda è sotto approfondimento da parte delle autorità competenti.

Prima ha rubato il cellulare a una giovane turista. Poi ha tentato un ‘cavallo di ritorno’, chiedendole 20 euro per restituirle il maltolto. È successo l’altro giorno in piazza Maggiore, quando i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato un trentasettenne marocchino, senza fissa dimora, per tentata estorsione. A chiamare i militari era stata la vittima, una ventiquattrenne, che ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo che le aveva detto di conoscere l’autore del furto e che se voleva riavere il telefonino doveva pagare 20 euro. Aquel punto la ragazza, stranita dalla richiesta, aveva chiamato il 112. All’arrivo dei carabinieri l’uomo era ancora in piazza Maggiore: notati i militari, ha posato lo smartphone per terra e si è allontanato velocemente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le ruba il cellulare e chiede 20 euro per restituirlo

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