Prima le rubano il cellulare poi la richiesta di denaro per restituirlo | un giovane arrestato per estorsione

Nel primo pomeriggio del primo maggio, durante il “Marecchia Dream Fest” al parco XXV Aprile, la polizia di Rimini ha arrestato un giovane tunisino in flagranza di reato. L’individuo avrebbe sottratto il cellulare a una persona e successivamente le avrebbe chiesto del denaro per restituirlo. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto immediato dell’uomo, coinvolto in un episodio di estorsione.

Nel pomeriggio del primo maggio il personale della Polizia di Rimini, impegnato al parco XXV Aprile in occasione del “Marecchia Dream Fest”, ha arrestato un ragazzo tunisino colto in flagranza per il reato di estorsione.I poliziotti sono giunti all’arresto dopo un accurato e prolungato servizio.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ruba il cellulare ad un minore, poi chiede 60 euro per restituirlo: giovane nei guai Le rubano il cucciolo di pitbull durante una visita medica, poi la richiesta di riscattoSi è conclusa con il lieto fine la vicenda di Shary, un cucciolo di cane di appena due mesi, razza pitbull, sottratto lo scorso novembre alla sua... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rubano il gasolio da un furgone, arrestati dai Carabinieri; Cesate, rubano il bancomat, ma la Polizia locale incastra i ladri; Rubano vestiti per mille euro. In manette; POLIZIA DI STATO DI VENEZIA: RUBANO DA UN’AUTO IN SOSTA UN GATTO CHIUSO IN UN TRASPORTINO. RITROVATO E RESTITUITO ALLA GIOVANE PROPRIETARIA - Questura di Venezia | Polizia di Stato - Polizia di Stato. Inseguono una signora tra le corsie del supermercato, le rubano il portafoglio e prelevano: tre arrestatiInseguono una signora tra le corsie del supermercato, le rubano il portafoglio e prelevano: tre arrestati, verso l'espulsione ... primabrescia.it Salerno, prima rubano dati personali poi svuotano i conti correnti: maxi sequestro e 68 indagatiSpacciandosi per operatori bancari, inducevano le vittime ad inserire i propri dati su siti internet apparentemente affidabili ma in realtà contraffatti, addirittura appositamente creati, accessibili ... ilmattino.it Porsche 911 GT3, la prima serie speciale affilata come la katana di un samurai x.com Grande partecipazione e entusiasmo hanno caratterizzato la prima giornata della XV Festa dell’asparago selvatico di Roscigno Vecchia, ospitata nello scenario unico e suggestivo di un vero e proprio museo a cielo aperto - facebook.com facebook