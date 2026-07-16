Una donna di 27 anni è stata denunciata a Sora per atti persecutori. Secondo quanto riferito, avrebbe inviato numerosi messaggi offensivi a un uomo, nonostante un precedente ammonimento delle autorità. La donna avrebbe inoltre inviato messaggi anche all’indirizzo email aziendale della vittima. La denuncia è stata formalizzata dopo le segnalazioni e le verifiche delle forze dell’ordine.

È scattata una denuncia per atti persecutori a Sora, dove una giovane donna è stata accusata di aver perseguitato un uomo con messaggi offensivi, nonostante un precedente ammonimento delle autorità. I fatti accertati dagli investigatori Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha coinvolto una 27enne residente nell’hinterland sorano, che è stata formalmente denunciata per atti persecutori nei confronti di un uomo. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora hanno ricostruito la sequenza dei fatti che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe inviato numerosi messaggi dal contenuto offensivo e denigratorio alla casella di posta elettronica aziendale della vittima. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sora, perseguita un uomo e inonda di messaggi la sua mail aziendale: denunciata 27enne

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