Sora profilo social con foto rubate | denunciata 27enne per sostituzione di persona

Una donna di 27 anni, residente a Cassino, è stata denunciata dalla Polizia di Stato dopo che è stato scoperto un profilo social con foto di un’altra persona. L’indagine, condotta dal Commissariato di polizia locale, ha ricostruito la vicenda e portato all’identificazione della donna, responsabile di aver utilizzato immagini e dati di terzi per creare e gestire l’account online. La denuncia è stata formalizzata sulla base delle prove raccolte durante le verifiche.

La Polizia di Stato ha denunciato una 27enne residente a Cassino al termine di un’attività investigativa condotta dal Commissariato di P.S. di Sora, che ha portato alla luce un presunto caso di sostituzione di persona.L’uso illecito delle immagini sui socialSecondo quanto ricostruito dagli.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Sora, non si ferma all’alt e minaccia gli agenti con una forbice: denunciata 70enneMomenti di tensione nella giornata di ieri a Sora, dove la Polizia di Stato ha denunciato una donna di circa 70 anni, residente in provincia, al... Ruba un portafogli e fa acquisti con le carte rubate a Sora, il proprietario riceve le notifiche e lo incastraUn arresto per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Sora...