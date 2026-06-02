Perseguitava la sua ex-legale con messaggi e mail minatorie 30enne finisce ai domiciliari

Un uomo di 30 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver perseguitato la propria ex-legale. Le autorità hanno riferito che per diversi mesi l’uomo avrebbe inviato messaggi e email minatorie, provocando timori per la sicurezza della donna. Le indagini sono ancora in corso e il procedimento giudiziario è in fase preliminare.

L'avrebbe perseguitata per mesi, con messaggi e mail minatorie, che avevano fatto temere la donna per la propria incolumità. E' finito agli arresti domiciliari un 30enne italiano, gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti di un'avvocata 37enne.L'uomo è accusato di aver. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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