Sophia Loren è ricoverata in ospedale? La nipote Alessandra Mussolini rompe il silenzio e svela la verità sulle sue condizioni

Nell’ultima settimana si sono diffuse voci su un possibile ricovero ospedaliero di Sophia Loren, 91 anni. La nipote, Alessandra Mussolini, ha confermato che l’attrice non si trova in ospedale e sta bene. Le indiscrezioni sui social e in alcune testate giornalistiche hanno alimentato l’attenzione su questa notizia, ma nessuna conferma ufficiale è stata data dalle fonti vicine all’attrice.

Nell’ultima settimana il mondo del cinema italiano ha trattenuto il fiato. Voci insistenti su un presunto ricovero ospedaliero di Sophia Loren, 91 anni, icona indiscussa della settima arte e orgoglio nazionale, hanno iniziato a circolare in ambienti giornalistici e sui social media. L’allarme per le condizioni di salute della diva che ha fatto innamorare il mondo intero, vincitrice dell’Oscar per La ciociara di Vittorio De Sica, ha spinto migliaia di fan a cercare notizie, a condividere preoccupazioni, a inondare i profili social dell’attrice con messaggi di affetto e sostegno. Ma cosa è successo davvero? A fare chiarezza ci ha pensato direttamente Alessandra Mussolini, nipote dell’attrice, che ha deciso di intervenire pubblicamente per mettere fine alle speculazioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Sophia Loren ricoverata in ospedale: risponde la nipote Alessandra Mussolini ecco la verità!

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