Sophia Loren ricoverata? La verità della nipote Alessandra Mussolini sulle voci circolate sui social

Alessandra Mussolini ha pubblicato un video sui social media per smentire le voci che circolavano sulla salute di Sophia Loren. La nipote ha affermato che l’attrice, di 91 anni, sta bene e non si trova in ospedale. Le notizie di un ricovero non corrispondono alla realtà, secondo quanto dichiarato. La Mussolini ha quindi rassicurato i follower sulla condizione di salute della zia.

Alessandra Mussolini ha condiviso un video sui suoi canali social per smentire recenti notizie riguardo la salute di sua zia, Sophia Loren. Alessandra ha spiegato che l’attrice 91enne sta bene e non è in ospedale. “In queste ore stanno circolando tante notizie su mia zia Sofia, e sento il bisogno di rassicurarvi personalmente” – ha detto la vincitrice del GF Vip 2026 – “Zia Sofia sta bene. Non è ricoverata in ospedale e le voci che si stanno diffondendo non corrispondono alla realtà. È serena e forte con quella straordinaria energia che da sempre la accompagna e che tutti voi conoscete” “Mi ha chiesto di dirvi una cosa molto semplice, ma che... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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“Sono la nipote di Sophia Loren”: Alessandra Mussolini racconta la telefonata assurda che l’ha spiazzataAlessandra Mussolini ha raccontato di aver ricevuto una telefonata inaspettata, durante la quale si è presentata come nipote di Sophia Loren.

Si parla di: Sophia Loren come sta, Alessandra Mussolini smentisce allarme: Non è in ospedale, sta bene.

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