Un video pubblicato sui social mostra Sophia Loren in buona salute, smentendo le voci di possibili problemi di salute. L'attrice, di origini puteolane, appare piena di vita e non è ricoverata. La famiglia ha confermato che le sue condizioni sono stabili e non ci sono motivi di preoccupazione.

Un video pubblicato sui social dall’attrice ed ex deputata smentisce le voci circolate su presunti problemi di salute della diva di origini puteolane Le voci circolate nelle ultime ore sulle condizioni di salute di Sophia Loren vengono smentite direttamente dalla famiglia: ad intervenire è Al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sophia Loren, Alessandra Mussolini rassicura sulle sue condizioni di salute: "Sta bene, non è ricoverata ed è piena di vita"

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Sophia Loren, Alessandra Mussolini rassicura sui social: «Non è ricoverata, è serena e forte»

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