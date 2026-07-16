Sono rimasta 9 giorni intrappolata nella vasca da bagno ero incosciente e avevo a malapena battito Pregavo la mia gattina mi vegliava e piangeva | l’odissea dell’82enne Joan Rivet

Un’82enne ha trascorso nove giorni intrappolata nella vasca da bagno, rimanendo incosciente con un battito molto debole. Durante l’episodio, ha pregato mentre la sua gattina le restava vicino piangendo. I soccorritori sono intervenuti quando l’hanno trovata, ma l’anziana ha dichiarato di non ricordare il momento in cui è stata salvata.

“Ero incosciente e avevo a malapena battito quando sono arrivati i soccorritori. A essere onesta, non ricordo affatto il momento in cui mi hanno salvata “. Con queste parole cariche di commozione Joan Rivet, un’anziana di 82 anni residente a Clyde, nella Carolina del Nord, ha raccontato al settimanale statunitense People la drammatica odissea che l’ha vista lottare per la vita per nove lunghi giorni, intrappolata all’interno della vasca da bagno della propria abitazione. Un’incredibile vicenda di resistenza fisica e psicologica, iniziata la sera del 1° giugno e risoltasi in extremis grazie all’allarme lanciato dai familiari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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