Joe Bastianich ha raccontato di essere stato un bambino sovrappeso e considerato sfortunato, ma ha detto di aver ricevuto supporto dalla famiglia. Ha anche ricordato un’esperienza a Pechino Express, dove ha partecipato con un paio di mutande che sono durate quattro giorni. Nel podcast “Fuori di Cabello” ha parlato di come la famiglia gli abbia dato forza e di aver avuto diverse ambizioni nel corso della vita.

“Da piccolo ero ciccione, sfigato, ma avevo una famiglia che mi sosteneva e pensavo cosa potessi fare in questo mondo, avevo un’ambizione che si è manifestata in varie cose”, sono parole di sincera gratitudine quelle dell’imprenditore Joe Bastianich al podcast “Fuori di Cabello” di Victoria Cabello. I due sono uniti da “Pechino Express” infatti Bastianich ha vinto con Andrea Belfiore mentre Cabello con Paride Vitale. “Ho vissuto i tre mesi di Pechino Express come un sogno, a un certo punto sei arrivata tu, mi hai trattato male, ero disperato, stanco”, ha ricordato Bastianich”. “Nello zaino avevo solo la chitarra perché mi aiuta nella vita, la carta igienica, lo spazzolino, un cuscino gonfiabile e un paio di mutande a due usi perché le rivoltavo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Da piccolo ero ciccione, sfigato, ma avevo una famiglia che mi sosteneva. A Pechino Express solo con un paio di mutande, duravano 4 giorni”: così Joe Bastianich

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