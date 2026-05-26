Cresciuta con Licia negli studi televisivi («erano il mio parco giochi, erano tutti molto gentili con me»), Liala alla mamma è legatissima, tanto che l'anno scorso, per il suo sessantatreesimo compleanno, le dedicò un bellissimo messaggio social: «Non sono mai stata innamorata di un ragazzo, ma lo sarò per sempre di mia madre. Siamo una cosa sola». Ora, nella nuova intervista, Liala ha ribadito tutto il suo amore per Licia, spiegando che di lei è orgogliosa soprattutto perché «non si è mai venduta e ha mantenuto i suoi ideali al fianco dell’ambiente e degli animali, con una carriera che le ha permesso di stare sulla cresta dell’onda per tanti anni nonostante avrebbe potuto scegliere strade più semplici». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Liala Antonino, figlia di Licia Colò: «Da piccola mi bullizzavano perché ero “la figlia della famosa”. Sono innamorata di mia madre da sempre. E vedere uomini intimoriti da una donna ambiziosa mi fa impressione»

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La tenerezza di Licia Colò con la figlia Liala conquista tutti

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Liala Antonino, figlia di Licia Colò: Io e mia mamma in viaggio in Africa senza valigie. Pietrangeli per me è stato un idolo x.com

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