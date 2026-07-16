Sondaggi politici la Supermedia | Futuro Nazionale sale ancora

La Supermedia AgiYoutrend, basata su cinque sondaggi condotti tra il 2 e il 15 luglio, mostra un aumento di Futuro Nazionale, che raggiunge il 6,5 per cento, con un incremento di 0,6 punti rispetto a due settimane prima.

L’ultima Supermedia AgiYoutrend, realizzata sulla base di cinque sondaggi sulle intenzioni di voto condotti realizzati dal 2 al 15 luglio da quattro istituti, evidenzia un nuovo balzo in avanti di Futuro Nazionale, che arriva al 6,5 per cento: +0,6 rispetto a due settimane fa. Continua invece a calare nel complesso la coalizione del governo, mai così in basso nei sondaggi dal momento dell’insediamento. Giorgia Meloni (Ansa). Il campo largo avanti di oltre due punti sul centrodestra. Fratelli d’Italia è ancora largamente il principale partito del Paese, ma scende al 27 per cento (-0,6). Pur restando stabile al 21,3 per cento si avvicina dunque il Partito democratico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Ultimi sondaggi politici, la supermedia del 25 giugno: Futuro Nazionale non supera la Lega

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