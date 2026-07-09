Sondaggi politici la Supermedia | Futuro Nazionale consolida il sorpasso sulla Lega

L’ultima Supermedia AgiYoutrend sulle intenzioni di voto, realizzata sulla base di 11 sondaggi condotti dal 25 giugno all’8 luglio da sette istituti, conferma il sorpasso di Futuro Nazionale sulla Lega. Il partito di Roberto Vannacci è dato al 6,2 per cento, in crescita dello 0,9 per cento nelle ultime due settimane, mentre il centrodestra nel complesso arretra esattamente della stessa misura. Stabili i partiti di opposizione, a +2,4 per cento sul centrodestra. Roberto Vannacci (Ansa). La Lega continua ad arretrare. Fratelli d’Italia è ancora saldamente la prima formazione politica del Paese col 27,7 per cento (-0,1), seguito dal Partito democratico al 21,5 per cento (+0,1). 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Ultimi sondaggi politici, la supermedia del 25 giugno: Futuro Nazionale non supera la Lega

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