Sondaggi politici la Supermedia | coalizioni appaiate balzo di Futuro Nazionale

La Supermedia AgiYoutrend del 28 maggio mostra coalizioni pari e un aumento nelle intenzioni di voto per Futuro Nazionale. La media si basa su nove sondaggi condotti da sei diversi istituti e risulta in linea con i risultati delle ultime elezioni comunali.

La Supermedia AgiYoutrend del 28 maggio, basata su nove sondaggi sulle intenzioni di voto condotti da sei diversi istituti, risulta coerente con i risultati della recente tornata elettorale delle Comunali. Stabile al 28,4 per cento Fratelli d’Italia. Sale al 22,2 per cento il Partito democratico (+0,2), mentre scende al 12,3 per cento il Movimento 5 stelle (-0,3). Ferma a 8,2 per cento Forza Italia, mentre la Lega cala al 7 per cento (-0,3). Alleanza Verdi e Sinistra è data al 6,5 per cento (+0,1). Il dato più significativo è la crescita di Futuro Nazionale, che sale al 4 per cento (+0,4). Stabili Azione al 3 per cento e Italia Viva al 2,5 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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