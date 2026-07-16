Soldi Usa ai movimenti di ultradestra europei Fino a 3 milioni a chi difende i valori Maga C’è un bando online
Il Dipartimento di Stato americano ha aperto un bando online offrendo fino a 3 milioni di dollari a organizzazioni europee vicine al movimento MAGA. Lo scopo dichiarato è sostenere gruppi che si oppongono alla censura e promuovono legami tra Stati Uniti e Europa.
Roma, 16 luglio 2026 – Il Dipartimento di Stato americano offre finanziamenti fino a 3 milioni di dollari a organizzazioni europee allineate al movimento MAGA, con l’obiettivo dichiarato di "combattere la censura" e "coltivare legami di civiltà" tra Stati Uniti e vecchio continente. E lo fa in maniera trasparente, pubblicando bandi per sovvenzioni tra 1 e 3 milioni destinati a ong, think tank e perfino imprese. https:www.quotidiano.netvideopoliticacomitato-per-la-remigrazione-consegna-firme-per-la-proposta-di-legge-xlbr5210 I beneficiari dovranno affrontare "le sfide su sovranità nazionale, migrazione, censura e lawfare in linea con una filosofia politica, un diritto e un patrimonio di civiltà occidentale comuni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
MAGA is FURIOUS as America's Plan to END European Democracy EXPOSED
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