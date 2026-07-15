il bando del governo usa per finanziare gruppi europei filo maga

Notizia in breve

Il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato bandi per sovvenzioni da 1 a 3 milioni di dollari destinati a think tank europei. Le sovvenzioni sono rivolte a gruppi che promuovono contenuti filo-MAGA. Le richieste devono essere presentate entro un termine stabilito. Le risorse sono destinate a finanziare attività di ricerca e campagne di comunicazione. Le organizzazioni interessate devono rispettare i criteri indicati nel bando pubblico.