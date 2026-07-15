Il bando del governo Usa per finanziare gruppi europei filo-MAGA

Da lettera43.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato bandi per sovvenzioni da 1 a 3 milioni di dollari destinati a think tank europei. Le sovvenzioni sono rivolte a gruppi che promuovono contenuti filo-MAGA. Le richieste devono essere presentate entro un termine stabilito. Le risorse sono destinate a finanziare attività di ricerca e campagne di comunicazione. Le organizzazioni interessate devono rispettare i criteri indicati nel bando pubblico.

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Il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato online bandi per sovvenzioni da 1 a 3 milioni di dollari per progetto destinati a think tank, organizzazioni non governative e istituti di educazione europei che promuovono i valori conservatori cari all’ Amministrazione Trump: dalla difesa della sovranità nazionale alla lotta contro la censura online, fino al contrasto all’immigrazione. Il denaro verrà distribuito a due o tre beneficiari: in tutto, il Dipartimento di Stato è pronto a stanziare 5 milioni a favore dei gruppi europei allineati con il movimento MAGA. Il dito puntato contro gli Stati e le istituzioni sovranazionali. Nel bando si... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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