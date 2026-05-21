Dopo le recenti dichiarazioni di condanna, si torna a discutere delle richieste italiane riguardo alle sanzioni contro Israele. La questione coinvolge diversi attori, tra cui il ministro dell’interno e le imprese dei coloni, oltre ai movimenti di estrema destra. L’Italia ha espresso la volontà di adottare misure più incisive, mentre alcuni gruppi chiedono di colpire direttamente l’Unione Europea. La discussione si concentra su quali azioni concrete possano essere messe in atto per rispondere alla situazione attuale.

Dopo le parole di condanna, si torna sempre lì, alla stessa domanda: quali azioni concrete l'Italia e l’Europa possono mettere in campo per contrastare la deriva di Israele? Il ministro Tajani, a nome del governo, ha chiesto all’Alto Rappresentante per la politica estera della Ue, Kaja Kallas, di adottare sanzioni verso il ministro per la sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir. La decisione dovrebbe essere trattata nella prossima riunione dei ministri degli esteri dell’Unione. È la reazione più decisa dopo il video choc degli attivisti della Flotilla legati, bendati e inginocchiati, e persino derisi dal ministro oltranzista. https:www.quotidiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sanzioni a Israele, da Ben-Gvir all’impresa dei coloni fino ai movimenti di estrema destra: cosa chiede l’Italia e chi vuole colpire l’Ue

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Israeli Minister Bezalel Smotrich Threatens Retaliation After ICC Warrant Claim | DRM News | AC1F

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