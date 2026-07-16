Soccorsi a pagamento Il dilemma di un Sos

Da ilgiorno.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un servizio di soccorso a pagamento si trova al centro di un dilemma. In situazioni di emergenza in ambienti difficili come le alte quote, i soccorritori intervengono sempre, anche se la richiesta potrebbe sembrare meno grave. La difficoltà sta nel distinguere in anticipo tra una richiesta di aiuto reale e una di semplice disagio, ma nessuno viene lasciato senza assistenza.

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Non bisognerebbe mai abusare di un servizio critico e costoso come quello che si occupa del salvataggio di persone in ambienti difficili come l’alta quota, ma è impossibile stabilire a priori se una situazione è banale o di pericolo reale e i soccorritori andranno sempre a prendere chi si trova in difficoltà. "Meglio investire sulla formazione di chi frequenta la montagna". Alcuni recenti interventi hanno riacceso il dibattito su costi e responsabilità dei salvataggi in quota, soprattutto nel caso di escursionisti palesamente impreparati rispetto a quello che stavano affrontando. Come sempre, spulciando fra le pagine social che raccontano salvataggi con escursionisti stanchi o semplicemente riaccompagnati a valle, il tenore dei commenti è spesso lo stesso: "Fateli pagare!". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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