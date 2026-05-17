Pagelle Juve Fiorentina | non si salva nessuno! SOS portiere SOS personalità VOTI

Da juventusnews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Juventus e Fiorentina, valida per la 37ª giornata di Serie A 202526, nessun giocatore ha ottenuto una valutazione positiva. I voti assegnati ai protagonisti evidenziano difficoltà sia tra i portieri che tra i calciatori con maggior personalità in campo. La partita ha mostrato diverse criticità da entrambe le parti, senza che nessuno dei singoli si distinguesse per prestazioni particolarmente efficaci. Di seguito si riportano i giudizi e i voti assegnati ai partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Marco Baridon Pagelle Juve Fiorentina: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Fiorentina: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 202526 Di Gregorio 4.5 – Altri punti persi per una sua incertezza, papera, chiamatela come volete. Ma legge malissimo il tiro di Ndour e si fa scivolare il pallone sotto le braccia. L’essenza è questa: serve un nuovo portiere in estate, basta. Kalulu 5 – Grave errore in occasione dell’1-0 della Fiorentina. Altissimo, fuori posizione, si perde l’avanzata di Solomon che ha praterie per avanzare e rifinire per la rete di Ndour. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pagelle juve fiorentina non si salva nessuno sos portiere sos personalit224 voti
© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Fiorentina: non si salva nessuno! SOS portiere, SOS personalità VOTI
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

PAGELLE||Fiorentina 1 Juventus 1: NE HO PER TUTTI NESSUNO SI SALVA A PARTE KOSTIC E QUALCUN'ALTRO

Video PAGELLE||Fiorentina 1 Juventus 1: NE HO PER TUTTI NESSUNO SI SALVA A PARTE KOSTIC E QUALCUN'ALTRO

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Pagelle Como Pisa: Diao show, Fabregas costruisce una macchina perfetta! Non si salva nessuno tra i toscani VOTI

Pagelle Cremonese Juve Primavera: Lopez e Bracco di rapina, Corigliano con personalità all’esordio VOTIPellegrini Juventus, si complica la strada per il centrocampista? La mossa a sorpresa della Roma per il giocatore.

pagelle juve fiorentina pagelle juve fiorentina nonJuventus, contro la Fiorentina non sono ammessi errori, dalla difesa all'attacco, si attende una rispostaLa Juventus affronta la Fiorentina senza margini di errore: Spalletti chiede una prova da grande squadra per inseguire la Champions League, ecco chi deve rispondere presente ... tuttojuve.com

Pagelle Juve Fiorentina: Top e flop dopo il primo tempoPagelle Juve Fiorentina: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Fiorentina: i voti e i giudizi ai prot ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web