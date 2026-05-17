Pagelle Juve Fiorentina | non si salva nessuno! SOS portiere SOS personalità VOTI
Nella partita tra Juventus e Fiorentina, valida per la 37ª giornata di Serie A 202526, nessun giocatore ha ottenuto una valutazione positiva. I voti assegnati ai protagonisti evidenziano difficoltà sia tra i portieri che tra i calciatori con maggior personalità in campo. La partita ha mostrato diverse criticità da entrambe le parti, senza che nessuno dei singoli si distinguesse per prestazioni particolarmente efficaci. Di seguito si riportano i giudizi e i voti assegnati ai partecipanti.
di Marco Baridon Pagelle Juve Fiorentina: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Fiorentina: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 202526 Di Gregorio 4.5 – Altri punti persi per una sua incertezza, papera, chiamatela come volete. Ma legge malissimo il tiro di Ndour e si fa scivolare il pallone sotto le braccia. L’essenza è questa: serve un nuovo portiere in estate, basta. Kalulu 5 – Grave errore in occasione dell’1-0 della Fiorentina. Altissimo, fuori posizione, si perde l’avanzata di Solomon che ha praterie per avanzare e rifinire per la rete di Ndour. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
PAGELLE||Fiorentina 1 Juventus 1: NE HO PER TUTTI NESSUNO SI SALVA A PARTE KOSTIC E QUALCUN'ALTRO
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LE PAGELLE DI GHEBBE PER INDIPENDENTI NON HO VISTO LA PARTITA - MAGARI CI S’AVESSE DE ROSSI 0 - 0 No, non sono rimasto anche oggi a casa a guardare questo strazio che si spaccia per essere la mia Fiorentina. Di certo non Vi racconterò - Facebook facebook
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