Pagelle Juve Fiorentina | non si salva nessuno! SOS portiere SOS personalità VOTI

Nella partita tra Juventus e Fiorentina, valida per la 37ª giornata di Serie A 202526, nessun giocatore ha ottenuto una valutazione positiva. I voti assegnati ai protagonisti evidenziano difficoltà sia tra i portieri che tra i calciatori con maggior personalità in campo. La partita ha mostrato diverse criticità da entrambe le parti, senza che nessuno dei singoli si distinguesse per prestazioni particolarmente efficaci. Di seguito si riportano i giudizi e i voti assegnati ai partecipanti.

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