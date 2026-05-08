Il rapporto tra gli Stati Uniti e l’Iran si fa sempre più complicato a causa delle tensioni sul programma nucleare di Teheran. Le recenti decisioni e dichiarazioni delle parti coinvolte mostrano una situazione di forte incertezza, con rischi di escalation che preoccupano anche altre nazioni. La posizione americana, che mira a limitare le attività nucleari iraniane, si scontra con le risposte di Teheran, creando uno scenario di crescente instabilità nella regione.

Nel 2018 stracciò il miglior accordo possibile con Teheran per compiacere Israele. Tornato alla Casa bianca ha schierato le portaerei e mandato degli immobiliaristi a trattare. Quindi si è fatto trascinare in una guerra che non capisce. E ora cerca una via d’uscita da spacciare per vittoria. Ma ogni intesa sarà peggiore della precedente perché l’obiettivo è ridurre il prezzo della benzina prima delle elezioni. Non la non-proliferazione La débâcle che incombe sul presidente americano nel suo braccio di ferro con Teheran è figlia della sua infausta decisione, nel 2018, di far colare a picco l’accordo del 2015 sul nucleare iraniano e di reimporre un draconiano regime di sanzioni (con buona pace di chi sostiene che durante il suo primo quadriennio Trump era tenuto a freno dagli “adults in the room” e ha quindi causato danni limitati).🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Trump e il dilemma del nucleare iraniano (di F. Bascone)

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

Notizie correlate

Il presidente iraniano Pezeshkian: "Trump non può privarci del nucleare"Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, torna a rivendicare il «diritto del popolo iraniano» a beneficiare del nucleare .

Trump sfida Putin: proposta di tregua in Ucraina e no al nucleare iraniano? Cosa sapere Trump propone a Putin una tregua in Ucraina per la ricorrenza del 9 maggio.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Mattino Cinque: La crisi energetica e il dilemma del ritorno al gas di Mosca Video; Trump aumenta i dazi sulle auto UE al 25%, citando violazioni dell’accordo commerciale; L'altolà del Papa a Trump e lo stop alla missione Usa di scorta alle navi; Cosa resta dell’Europa?.

Trump e il dilemma del nucleare iraniano (di F. Bascone)Nel 2018 stracciò il miglior accordo possibile con Teheran per compiacere Israele. Tornato alla Casa bianca ha schierato le portaerei e mandato degli immobiliaristi a trattare. Quindi si è fatto trasc ... tpi.it

Guerra Usa-Iran, cosa succede ora? Il dilemma di Trump: negoziare o lungo conflittoL'ultima volta che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul nucleare ci sono voluti due anni di negoziati. Per questo era difficile aspettarsi un'intesa nell'immediato. ilmessaggero.it

Uno degli obiettivi della guerra all’Iran attribuiti a Donald Trump era un aggiramento della Cina sul piano delle risorse. Invece, lo choc energetico seguito al blocco di Hormuz sta facendo esplodere la domanda internazionale – Italia inclusa – di tecnologie ver - facebook.com facebook

Trump ha concesso all’Ue tempo fino al 4 luglio per attuare l’accordo commerciale, minacciando altrimenti dazi “molto più alti” sulle merci europee. x.com