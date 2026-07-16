Smetti di parlare donna espulso a luglio per un messaggio in chat | il TAR dà torto a una scuola e riammette lo studente ecco perché

Da orizzontescuola.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A luglio, uno studente è stato espulso dalla scuola dopo aver inviato un messaggio in chat in cui diceva “smetti di parlare donna”. La scuola aveva anche segnalato un petardo fatto esplodere all’interno dell’istituto. I genitori hanno fatto ricorso al tribunale amministrativo, che ha annullato la decisione e ha riammeso lo studente. Il tribunale ha motivato la sua sentenza, ma i dettagli non sono stati resi noti.

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La vicenda approdata in tribunale nasce da un messaggio inviato su un gruppo WhatsApp e da un petardo fatto esplodere a scuola. I genitori di uno studente di una scuola sita a Firenze hanno impugnato la decisione della commissione disciplinare che aveva comminato al ragazzo l'espulsione definitiva dall'istituto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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