Smetti di parlare donna espulso a luglio per un messaggio in chat | il TAR dà torto a una scuola e riammette lo studente ecco perché
A luglio, uno studente è stato espulso dalla scuola dopo aver inviato un messaggio in chat in cui diceva “smetti di parlare donna”. La scuola aveva anche segnalato un petardo fatto esplodere all’interno dell’istituto. I genitori hanno fatto ricorso al tribunale amministrativo, che ha annullato la decisione e ha riammeso lo studente. Il tribunale ha motivato la sua sentenza, ma i dettagli non sono stati resi noti.
La vicenda approdata in tribunale nasce da un messaggio inviato su un gruppo WhatsApp e da un petardo fatto esplodere a scuola. I genitori di uno studente di una scuola sita a Firenze hanno impugnato la decisione della commissione disciplinare che aveva comminato al ragazzo l'espulsione definitiva dall'istituto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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ENCEINTE du PDG ! Il haïssait les femmes, mais il donnerait sa vie pour l'étudiante.
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Lo studente aveva scritto riferendosi a una compagna: Stai zitta perché sennò ci vado sul personale, e ancora stai zitta/o (non so cosa sei), inserendo un Gif di una donna picchiata da un poliziotto con la scritta Smetti di parlare donna. facebook
Non hanno paura di usare la parola prigione. Quando smetti di vivere per curare un’altra persona, un figlio, una madre, un marito, una moglie, senza aiuti, senza sostegni, nella solitudine di notti insonni, di giornate senza respiro, come altro volete chiamarl x.com
Solo io che faccio il carino al mio matrimonio il mese scorso reddit
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