Smetti di parlare donna espulso a luglio per un messaggio in chat | il TAR dà torto a una scuola e riammette lo studente ecco perché

Notizia in breve

A luglio, uno studente è stato espulso dalla scuola dopo aver inviato un messaggio in chat in cui diceva “smetti di parlare donna”. La scuola aveva anche segnalato un petardo fatto esplodere all’interno dell’istituto. I genitori hanno fatto ricorso al tribunale amministrativo, che ha annullato la decisione e ha riammeso lo studente. Il tribunale ha motivato la sua sentenza, ma i dettagli non sono stati resi noti.