Un liceo di Firenze aveva deciso di espellere uno studente dopo aver trovato insulti sessisti in una chat scolastica, tra cui “stai zitta donna”. Tuttavia, il tribunale amministrativo ha annullato la decisione, ritenendo ingiusta l’espulsione. La scuola aveva adottato il provvedimento disciplinare in seguito a quei messaggi, ma il Tar ha ritenuto che non ci fossero sufficienti elementi per l’espulsione dello studente.

Frasi e commenti di insulti sessisti in una chat scolastica, tanto che i vertici del liceo francese Victor Hugo di Firenze avevano deciso di espellere lo studente, ma il Tar lo ha salvato. I giudici amministrativi, pur stigmatizzando il comportamento dell'alunno considerando la sua condotta «intollerabile e grave», hanno dato ragione ai legali della famiglia del ragazzo perché l'istituto non avrebbe seguito le procedure previste per casi del genere. Manca la gradualità dell'azione da parte della scuola nel procedimento contro lo studente, che è stato espulso direttamente. Per i giudici, in pratica, il preside si è limitato ad applicare la sanzione massima ed espulsiva, senza nemmeno verificare la possibilità di dar luogo ad una sanzione conservativa e di ammonimento. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Corrierefiorentino.corriere.it - Firenze, scrive «stai zitta donna» in una chat scolastica: il liceo lo espelle per insulti sessisti ma il Tar salva lo studente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calcio giovanile, insulti sessisti all'arbitro donna: il caso passa alla Procura federaleUn episodio di insulti sessisti rivolti a un'arbitro donna durante una partita di calcio giovanile ha portato alla segnalazione alla Procura federale.

Studente con DSA bocciato al liceo, famiglia fa ricorso al TAR, ma i giudici danno ragione alla scuola: “Il PDP non garantisce la promozione”Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso presentato dalla famiglia di uno studente con DSA bocciato al liceo scientifico.