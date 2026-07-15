Studente espulso da un liceo di Firenze per insulti in chat | il Tar annulla il provvedimento per mancata gradualità della sanzione

Il Tar ha annullato l'espulsione di uno studente di un liceo di Firenze, deciso dopo che aveva inviato insulti sessisti e immagini violente a una compagna tramite chat. La decisione si basa sulla mancanza di una procedura graduale nella sanzione, che avrebbe dovuto prevedere passaggi intermedi prima dell'espulsione definitiva. La scuola aveva adottato il provvedimento senza applicare questa gradualità, portando alla revoca dell'espulsione.

Il TAR ha annullato l'espulsione di uno studente del liceo francese Victor Hugo di Firenze. Il ragazzo era stato allontanato dall'istituto per aver inviato insulti sessisti e immagini violente a una compagna. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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