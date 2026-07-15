Studente espulso da un liceo di Firenze per insulti in chat | il Tar annulla il provvedimento per mancata gradualità della sanzione
Il Tar ha annullato l'espulsione di uno studente di un liceo di Firenze, deciso dopo che aveva inviato insulti sessisti e immagini violente a una compagna tramite chat. La decisione si basa sulla mancanza di una procedura graduale nella sanzione, che avrebbe dovuto prevedere passaggi intermedi prima dell'espulsione definitiva. La scuola aveva adottato il provvedimento senza applicare questa gradualità, portando alla revoca dell'espulsione.
Il TAR ha annullato l'espulsione di uno studente del liceo francese Victor Hugo di Firenze. Il ragazzo era stato allontanato dall'istituto per aver inviato insulti sessisti e immagini violente a una compagna. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Segui gli aggiornamenti su Firenze.
Notizie e thread social correlati
Firenze, scrive «stai zitta donna» in una chat scolastica: il liceo lo espelle per insulti sessisti ma il Tar salva lo studenteUn liceo di Firenze aveva deciso di espellere uno studente dopo aver trovato insulti sessisti in una chat scolastica, tra cui “stai zitta donna”.
Chiusa sala slot vicino alla chiesa. Il Tar annulla il provvedimentoIl Tar Toscana ha annullato il provvedimento del Comune di Grosseto che aveva chiuso una sala slot situata vicino a una chiesa.
Argomenti più discussi: Smetti di parlare donna. Insulti sessisti nella chat. Alunno espulso: il Tar lo salva; Firenze, scrive stai zitta donna in una chat scolastica: il liceo lo espelle per insulti sessisti ma il Tar salva lo studente; Calcio, ora è ufficiale: Galloppa nuovo allenatore del Modena; Firenze scrive stai zitta donna in una chat scolastica | il liceo lo espelle per insulti sessisti ma il Tar salva lo studente.
Si dice spesso che Albert Einstein fosse un pessimo studente, bocciato in matematica da ragazzo. È una delle prove preferite di chi vuole dimostrare che i voti scolastici non contano nulla per il successo futuro. La verità è più complicata: Einstein era in realtà facebook
Espulsione da scuola di uno studente con disabilità è discriminatoria: mancavano PEI e GLHOUna sentenza del tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato dalla famiglia di un ragazzo con disabilità che era stato espulso da un istituto superioriore La prima sezione civile del ... disabili.com