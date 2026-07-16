Sliding Doors di WeSchool e Terna | il primo progetto di orientamento in Italia a coinvolgere l’intera comunità educante

È stato presentato il progetto “Sliding Doors” di WeSchool e Terna, il primo in Italia a coinvolgere l’intera comunità educante in un percorso di orientamento. Il modello tradizionale si basa su incontri sporadici, testimonianze e open day, senza un approccio strutturato. Questo nuovo progetto mira a creare un percorso più integrato e continuo per aiutare gli studenti a scegliere il proprio futuro.

Il modello più diffuso di orientamento scolastico, oggi, non è un modello. È una somma di episodi: incontri a scuola, testimonianze di ex studenti, open day, presentazioni di corsi universitari o carriere. Momenti utili, certo. Ma ancora troppo spesso isolati. Il limite è evidente: la scelta sul cosa fare dopo la scuola non è un. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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