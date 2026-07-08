Il Mondiale sta mostrando una serie di sorprese e di sfide inedite, con incontri che spesso coinvolgono squadre mai affrontatesi prima. La fase a eliminazione diretta registra anche alcune conferme, mentre si verificano incroci tra nazionali di diverse regioni. Sono emersi anche alcuni incontri tra squadre che non si erano mai affrontate nel passato. La competizione presenta vari paradossi geografici e prime volte, creando un quadro di sfide imprevedibili.

Il Mondiale delle sorprese, ma anche delle certezze, dei paradossi geografici e, soprattutto, delle prime volte. Il tabellone della fase a eliminazione diretta sta delineando un quadro di sfide inedite e rivalità che affondano le radici nel passato recente. Se il calcio globale cercava un torneo capace di rimescolare le carte e invertire i ruoli storici, lo ha trovato. Ecco i focus che accendono i riflettori sui quarti di finale. La sfida tra Norvegia e Inghilterra vive di un ironico cortocircuito geografico e di club, incarnato dai due bomber simbolo. Da un lato c’è Erling Haaland, una macchina da gol nata a Leeds, nel cuore dell’Inghilterra, che ha trovato la sua consacrazione globale in Germania, sponda Dortmund, prima di dominare la Premier League. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Il Mondiale delle sliding doors e degli incroci del destino

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