A Catania è stato avviato un nuovo progetto di governance integrata con l’obiettivo di affrontare problemi legati alla povertà educativa e al disagio tra i minorenni. L’iniziativa prevede la creazione di un’alleanza tra diversi attori locali per supportare minori e famiglie in difficoltà. La collaborazione coinvolge istituzioni, associazioni e servizi sociali, che lavorano insieme per offrire interventi mirati e coordinati. L’obiettivo è migliorare le condizioni di vita dei giovani e delle famiglie in situazioni di vulnerabilità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’alleanza territoriale per sostenere minori e famiglie. Nasce a Catania il progetto istituzionale “Catania Comunità Educante”, promosso dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e il disagio minorile attraverso una rete coordinata di interventi e servizi. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Giunta guidata dal sindaco Enrico Trantino, è stata presentata nella sala consiliare di Palazzo degli Elefanti dall’assessora ai Servizi sociali Serena Spoto, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo scolastico e universitario, del terzo settore, delle forze dell’ordine, delle associazioni culturali e sportive, oltre a fondazioni ed enti ecclesiastici coinvolti nel progetto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania Comunità Educante: al via il progetto di governance integrata contro povertà educativa e disagio minorile

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