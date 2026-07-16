Circa 110 famiglie che occupano case pubbliche senza contratto hanno organizzato un sit-in davanti alla sede dell’Aler in Villa Puricelli Guerra. Le famiglie, considerate irregolari, chiedono di non essere sfrattate. La protesta si è svolta in strada, con le persone che hanno manifestato per ottenere un contratto di affitto ufficiale. La situazione riguarda famiglie che vivono in condizioni di incertezza e rischio di perdere la sistemazione.

Un presidio davanti alla sede dell’Aler, in Villa Puricelli Guerra, per chiedere un contratto. Circa 110 famiglie, che vivono nelle case pubbliche, sono infatti irregolari perché “senza titolo” e, dunque, rischiano di trovarsi in mezzo a una strada. Nelle scorse settimane l’agenzia aveva già iniziato le procedure, inviando le prime lettere a chi non risulta essere assegnatario di alloggio. "Non parliamo di occupanti abusivi – precisa l’Unione Inquilini, che ha indetto la protesta –. Spesso il parente assegnatario è morto o si è ammalato e non c’è stato il subentro nel contratto". C’è, però, anche chi aveva occupato decenni fa appartamenti che erano rimasti vuoti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sit-in a Sesto. "Non sfrattate le 110 famiglie considerate irregolari"

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