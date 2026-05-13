Energia e clima il piano di Intesa Sanpaolo | più credito alla transizione 110 mld per Pmi e famiglie
Intesa Sanpaolo annuncia un piano di investimento da 110 miliardi di euro destinato a sostenere la transizione energetica e climatica. La banca prevede di aumentare i finanziamenti rivolti a piccole e medie imprese e alle famiglie, con l’obiettivo di favorire progetti legati alla sostenibilità. La strategia si concentra sull’accelerazione degli interventi di supporto economico per la transizione ecologica, senza specificare i dettagli delle iniziative.
Intesa Sanpaolo accelera sulla sostenibilità e aumenta la quota di finanziamenti destinati a imprese e famiglie impegnate nella transizione energetica e sociale: oltre 110 miliardi di euro previsti nei quattro anni del Piano industriale presentato a febbraio dal consigliere delegato e ceo Carlo Messina. Di questi, circa 87 miliardi sono indirizzati alla transizione green e 25 miliardi a iniziative con impatto sociale. Nel Piano il gruppo conferma anche la traiettoria verso il Net Zero al 2050, con obiettivi intermedi al 2030 su emissioni finanziate, gestione del risparmio, attività assicurative ed emissioni dirette. Energia, clima e imprese. La transizione energetica sta ridisegnando equilibri economici e industriali, ma anche rapporti di forza geopolitici.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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